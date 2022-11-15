ننشر أسماء 14 ضحية في حادث الوادي الجديد: نقل ثقيل دهست ميكروباص

حصلت «الوطن»، على أسماء 14 ضحية في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص، في «أبو منقار – غرب الموهوب»، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة.

تلقي اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مستشفى الداخلة العام وصول 14 جثة في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع نقل ثقيل بمنطقة الكيلو 130 بطريق «أبو منقار – غرب الموهوب»، وتم التعرف على هوية 9 جثث، و 5 جثث أخرى لم يتم التعرف عليها.

أسماء ضحايا حادث الوادي الجديد

وتبين أن ضحايا الحادث الـ9 هم: «محمد صلاح سالم 29 عاما، من محافظة البحيرة، عمار صلاح عبدالمحسن، من محافظة البحيرة، عبدالله سيد عبدالحسيب من قرية القلمون بمركز الداخلة، محافظة الوادي الجديد، حامد حسين عبدالحميد 45 عاما، من طنطا بمحافظة الغربية، سعيد محمد جبريل محمود 31 عاما، من محافظة القليوبية، مختار محمد قطب من محافظة كفر الشيخ، محمود بهجت عبدالكريم، مختار فؤاد خليل من محافظة المنيا، ومحمد السيد سيد من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية» وجار التعرف على هوية باقي الجثث الخمس بمعرفة جهات التحقيق.

إيداع جثامين ضحايا حادث الوادي الجديد المشرحة

وتم نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالحادث، وتم رفع آثار الحادث، وتواصل أجهزة المرور والوحدات المحلية رفع آثار الحادث.