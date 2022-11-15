موفد التليفزيون لـ«يوسف الحسيني»: مشروعات مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بين مصر والنرويج وبلجيكا

قال يوسف عابدين، موفد التليفزيون المصري بشرم الشيخ، إن قمة المناخ اليوم، شهدت يوم الطاقة والمجتمع المدني، خاصة أن الطاقة أحد أكثر مسببات الانبعاثات الحرارية، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها الدول، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، والدول الآن بين تأمين احتياجاتها من الطاقة، ووجوب التزامها بالسعي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.

زخم سياسي واقتصادي

ولفت «عابدين»، في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية الأولى، إلى أن مصر كان لها السبق في موضوع المبادرات، إذ أعلن الرئيس السيسي مؤخرا، عن مبادرة مع بلجيكا في المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر، والتعاون مع النرويج للإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

وأوضح أن قمة المناخ اليوم، شهدت زخما سياسيا واقتصاديا من الدرجة الأولى، ومشاركة واسعة من وفود عدة دول للحديث حول تجاربها في مشروعات الطاقة الجديدة والنماذج الناجحة، وكذلك المبادرات التي أطلقتها بعض الدول.

التفكير في العودة للوقود الأحفوري

وأشار موفد التليفزيون بشرم الشيخ، إلى أن الطاقة من الملفات المهمة، التي تأثرت بالتغيرات المناخية في ظل التفكير في العودة للوقود الأحفوري، كما تشير بعض الدول أو التخلي عن الطاقة القديمة، للحد من الانباعثات الحرارية، لافتا إلى أن اليوم، بدأ بجلسة أساسية للحديث حول خفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين تدابير التكيف لعلاج الخسائر والأضرار.