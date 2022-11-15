شركة عالمية توقع اتفاقية مع مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا

وقعت اليوم شركة «فورتسكيو فيوتشر إنداستريز FFI»، اتفاقية إطار عمل رئيسية مع الحكومة المصرية على هامش قمة COP27، حيث اتفق الجانبان على دراسة وتطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر.

وشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة فورتسكيو المدرجة في الأسواق العالمية بقيمة سوقية تبلغ 34 مليار دولار أمريكي.

ويعد هذا الاتفاق خطوة هامة أخرى في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين شركه فورتسكيو العالمية والحكومة المصرية، ويأتي امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام، وبعد الاجتماع الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أندرو فورست مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز.

اتفاقية لصناعة الهيدروجين الأخضر

تم التوقيع على الاتفاقية بين شركة فورتسكيو والحكومة المصرية ممثلة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وطبقا للاتفاقية الملزمة يتم تخصيص أراضي حصرية إلى شركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز لدراسة موارد الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح التي يمكن توليدها لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لإنتاج الهيدروجين.

كما يتم تخصيص أراضي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بإنشاء مصانع الفصل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين والأمونيا وذلك بغرض التصدير للأسواق العالمية، ويشمل المشروع إقامة محطات طاقة متجددة بسعة 7,600 ميجاواط لإنتاج 330 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر وذلك عند الانتهاء من كافة مراحل المشروع.

جاذبية مناخ الاستثمار في مصر

وفي لقاء سابق مع الدكتور أندرو فورست المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة خلال قمة COP27، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اهتمام شركة كبرى مثل شركة FFI بالسوق المصرية يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وكذا ما تتمتع به مصر من مقومات في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، لأننا ننظر لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

وقال مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو، إن المشروع سيوفر فرص عمل ونموًا اقتصاديًا لمصر: «لا يوجد وقت أو منصة أكثر أهمية للإعلان عن هذا المشروع مثل مؤتمرCOP27، حيث تواجدت فورتسكيو بقوة».

وصرح معتز قنديل، الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة أسيا الوسطى: «تُظهر مصر للعالم هنا في COP27 أنها في طريقها لتصبح مركزا إقليميا وعالمي للطاقة الخضراء: «الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تمهد الطريق لمصر لبدء تسخير مواردها الطبيعية الممتازة وتوليد الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».

وقال محمد شكري، مدير شركة فورتسكيو- مصر: «يمتلك الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة القدرة على تغيير العالم والمساعدة في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في الصناعات الثقيلة وتحقيق فوائد اقتصادية للمناطق المحلية، وهذا الاتفاق يعد بمثابة طفرة هائلة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، وتقديم فوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للسكان في مصر».