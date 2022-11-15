المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر: استخدام الهيدروجين يحافظ على البيئة

قال الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، إن مشروع استخدام مزيج الغاز والهيدروجين الأخضر، الذي أطلقته مصر وأفريقيا مؤخرا، يعد من أهم الخطوات الانتقالية التي تم اتخاذها.

أهمية إدخال مزيج من الطاقة في المحروقات

وأضاف رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « تغطية خاصة»، الذي يعرض على قناة EXTRA NEWS، أن إدخال مزيج من الطاقة في المحروقات مباشرة له أهمية، حيث يعني به أنه إدخال طاقة متجددة مع طاقة تقليدية، بهدف استخراج الطاقة، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، وبالتالي يوجد توازن اقتصادي.

ولفت إلى أن الخطوة الجديدة على مستوى المنطقة العربية والإفريقية هي، إدخال الهيدروجين بجانب الغاز، موضحا أنه خلال السنوات القادمة سيتم الإستغناء عن الغاز بشكل كامل.

عوائد إدخال الغاز في صناعة البتروكيماويات

وتابع كفافي، أن مصر تلجأ إلى استخدام الغاز، وذلك بسبب عدم توافر الكميات الكافية من البترول، موضحا أنه عند حرق طن من الغاز، فإن العائد لا يزيد عن 1000 دولار، أما إدخال الغاز في صناعة البتروكيماويات، فإن العائد يكون أكثر من 10 آلاف دولار.

أشار الكفافي، إلى اعتقاده بأن الذهب الأخضر سيكون هو الذهب الموجود على الساحة خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر ستصبح رائدة من خلال هذا المشروع، وذلك لأن مصر لديها فرص كبيرة في الطاقة الشمسية، وبالتالي لديها الفرصة في إنتاج الغاز الأخضر.