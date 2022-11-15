«البترول»: مصر تمتلك مقومات هائلة لتلبية الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، وسيلة مستدامة لتنويع خيارات الطاقة وإيجاد نظام طاقة مرن، مؤكدا أنّ مصر تمتلك من المقومات المهمة في هذا المجال، ما يسمح لها بالمساهمة في تلبية الطلب المتزايد لتحقيق أمن الطاقة بأقل آثار على البيئة.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الإعلان عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، ضمن فعاليات قمة COP27 بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمديرة الإقليمية للبنك الأوروبي للإنشاء والتنمية.

استراتيجية للهيدروجين منخفض الكربون

وأضاف الملا أنّ إعلان مصر عن إطار استراتيجية للهيدروجين منخفض الكربون، خطوة رئيسية لتحقيق رؤية مصر، لتصبح لها دور فاعل على المستوى العالمي في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، من خلال الاستفادة من أصول مصر ومواردها من الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقع الاستراتيجي، والكوادر البشرية المصرية، ما يمهد الطريق لمصر لتحقق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المائدة المستديرة التي عقدت بعنوان «الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر»، بأنّ الهيدروجين الاخضر أحد أهم الحلول الواعدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأعوام المقبلة، وفرصة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة التغير المناخي وأهداف اتفاقية باريس.

وأوضح الملا، أنّ تطوير إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون يمثل نموذجا متميزا للتعاون المثمر مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتنمية.

وأشار إلى أنّ قمة المناخ بشرم الشيخ التي تستضيفها مصر، هي المكان المناسب ليشهد هذه الخطوة المهمة والفارقة، خاصة وأنّها دليل واضح على التزام مصر نحو مستقبل مستدام وأخضر ومتوافق مع قمه هذا العام لتحويل التعهدات والالتزامات إلى أفعال وتنفيذ، وأنّ مشاركة كل الاطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، القطاع الخاص، المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل لتعزيز العمل المناخي الإيجابي لا يمكن إغفالها.

ولفت إلى أهمية مواصلة التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة لدعم تنفيذ مصر استراتيجيتها الوطنية القادمة للهيدروجين منخفض الكربون، وكشف إمكانات الطاقة من الهيدروجين فى مصر والعالم .

اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر

وفي نهاية الجلسة، شهد المهندس طارق الملا، وعدد من الوزراء توقيع عددا من الاتفاقيات الإطارية لمشروعات تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر .