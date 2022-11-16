بالأسماء.. التعرف على هوية جثث ضحايا حادث الوادي الجديد

حصلت جريدة «الوطن» على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا في طريق «أبو منقار – غرب الموهوب»، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة.

14 جثة هامدة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل

كانت قد ورد إخطار إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير مديرية أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول 14 شخصا جثثا هامدة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل، حيث لم يتمكن أحد من التعرف على هوية 5 أشخاص من ضحايا الحادث.

أسماء ضحايا الحادث

وبالتحري تم التعرف على هوية الجثث الـ 14 شخصا والذين لقوا مصرعهم بحادث تصادم، وجاءت أسماء ضحايا الحادث كل من؛ حسيني السيد علي السيد من محافظة الشرقية، وسعيد محمد جبر محمود من محافظة القليوبية، ومحمد السيد سيد أحمد من محافظة القليوبية، وعبد الله سيد عبد الحسيب، من محافظة الوادي الجديد قرية القلمون، محمود أحمد محمد حميدة من محافظة الفيوم، ومحمد رضا علي محمد من محافظة كفر الشيخ، ومحمد صلاح سالم رجب من محافظة البحيرة، ومختار محمد قطب حسن من محافظة كفر الشيخ، ومحمود بهجت أحمد عبد الكريم من محافظة البحيرة، وعمار صلاح عبد المجيد عبد الجواد من محافظة البحيرة، ومحمد حسيب عبد الحميد الديب، من محافظة الغربية، وجمعة خميس عبد ربه عسكر من محافظة الإسكندرية، وشحاتة فؤاد خليل من محافظة المنيا، وسنيوس لويس خليل من محافظة المنيا.

وتم نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالحادث، وتم رفع آثار الحادث، وتواصل أجهزة المرور والوحدات المحلية في رفع آثار الحادث.