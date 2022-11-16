إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية: «باب رزق» سوق خيري يستهدف خفض الأسعار 

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إن السوق الخيري الذي تنظمه الإدارة بشاطئ السرايا باسم «باب رزق»، يستهدف توفير أماكن لعرض منتجات الشباب والفتيات وكل من لديه منتج يريد عرضه وبيعه وليس لديه مكان: «نسمح بتواجد جميع أنواع المنتجات سواء هاند ميد أو منتجات غذائية حتى الخضار والفاكهة»، لافتا افتتاح السوق يوم الخميس المقبل ويستمر على مدار 4 أيام.

الباكيات مجانا

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المحافظة خصصت الشاطئ للسوق بالمجان وشارك أهل الخير من رجال الأعمال بعمل الباكيات لذلك لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية من العارضين الذين وصل عددهم حتى الآن لأكثر من 300 عارض ومازالت الطلبات تتوالى ولن نرفض أحد فهو «باب رزق» مفتوح للجميع..

تجربة يمكن استمرارها

وأشار اللواء جمال رشاد إلى أن المعرض سيكون 4 أيام كتجربة وحال نجاحها سيتم استمرارها بالإضافة إلى زيادة عدد الشواطئ فشمس الإسكندرية ساطعه ونريد الاستفادة من شواطئنا خلال موسم الشتاء وفى نفس الوقت خدمة أهالي الإسكندرية سواء العارضين أو المستهلكين لأن توفير قيمة الإيجار للبائع سيخفض الأسعار وهذا ما نتحدث بشأنه مع العارضين لضمان نجاح المعرض واستمراره ونرحب بأي عارض لأي منتج كما ندعو أهالي الإسكندرية لزيارة المعرض الذي سيفتتح الخميس المقبل في الحادية عشر صباحا.