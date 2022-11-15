إحالة أوراق ربة منزل للمفتي بتهمة قتل عامل لسرقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، وبعضوية المستشارين هشام السعودي، وعبد المعطي محمد روحي، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب، بإحالة أوراق «ك.خ.ع» ربة منزل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل شخص بغرض السرقة.

تعود القضية رقم 12435 جنايات قسم ثالث المنتزه إلى تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم، يفيد بالعثور على جثة شخص ملحق بها عدة طعنات وملقاة تحت السرير بالشقة محل سكنه.

تحريات مباحث القسم

أفادت تحريات مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، بأن الواقعة باكتشاف الزوجة، عند عودتها من حفل زفاف إلى المنزل تغيب زوجها «ع.ج.ال» المجنى عليه، فقامت بابلاغ الشرطة، وبإجراء البحث تبين أنه أسفل السرير بغرفة نومه وبه عدة إصابات.

التوصل إلى مرتكبة الواقعة

توصلت التحريات إلى أن مرتكبة الواقعة سيدة تربطها علاقة عاطفية مع المجني عليه، وأنها ذهبت لشقته بعد علمها بعدم وجود زوجته بالمنزل رغبة منها لسرقته، ووضعت له الأقراص المخدرة في مشروب، وقتلته واستولت على هاتفه وعدد من المنقولات.

جرى ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.