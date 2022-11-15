لمدة 5 ساعات.. أماكن انقطاع المياه في محافظتي الإسكندرية والشرقية

كشفت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية والشرقية عن مناطق انقطاع المياه غدا، والتي تستمر لعدة ساعات نتيجة عمليات تصليح مفاجئة.

وفيما يلي، نعرض أماكن انقطاع المياه في محافظتي الإسكندرية والشرقية، وفق المعلن من شركات المياه، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية

وبحسب المعلن من شركة مياه الإسكندرية، تقطع المياه اليوم في شرق المحافظة بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي 1500، ما يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق المندرة والمعمورة وأبو قير، ويجرى إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال على رقم 125 من أي خط أرضي أو على 035815700.

أماكن انقطاع المياه في الشرقية

أما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، فقد أعلنت انقطاع المياه في محطة مياه مشتول السوق المرشحة الجديدة بمركز مشتول السوق، غدا الأربعاء 16 نوفمبر الجاري.

وسيكون انقطاع المياه بداية من الساعة 9 صباحا وحتي الساعه 2 عصرًا من نفس اليوم، وذلك لمدة 5 ساعات وذلك لوجود أعمال تطهير للخزان الأرضي الخاص بالمحطة.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة قد يترتب عليها ضعف المياه عن مركز ومدينة مشتول السوق، وتهيب الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.