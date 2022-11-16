«التموين»: استقرار أسعار السلع المدعمة والحرة لجميع المواطنين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار أسعار السلع سواء المدعمة على بطاقات التموين أو السلع الحرة للمواطنين في السلاسل التجارية، وذلك بعد الانتشار المكثف للحملات التموينية التفتيشية التي شنتها وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين في الفترة الأخيرة لضبط الأسعار في السوق والتصدي لتلاعب بعض التجار.

استقرار أسعار السلع وتكثيف المعروض

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع في السوق المحلية ستشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تكثيف وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والسيارات المتنقلة للبيع بالسعر الحر للمواطنين بأقل من الأسعار المتداولة بنسبة تصل إلى 20%.

استكمال صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات

فيما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا في صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات المستحقة لهم ضمن مقررات الدعم عن شهر نوفمبر الجاري، إذ حددت وزارة التموين قائمة الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.