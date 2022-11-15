«التموين» تحظر تعبئة الأرز بعبوات تزيد عن 1 كيلو.. وتشترط تصريح المديرية

حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مضارب القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية، تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد ‏عن وزن واحد كيلو جرام، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، ضمن إجراءات تنظيم تداول الأرز، وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين.

توجيهات وزارية للمديريات حول نقل وتعبئة الأرز

كما شملت إجراءات وزارة التموين، التي وجهتها اليوم للمديريات، على عدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المزروع فيها، إلا بالحصول على تصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز، وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها.

فيما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهات إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل منافذ التموين بسعر 10.50 جنيه للكيلو، مع البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنية للكيلو في كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، ويصل عددها الى ‏‏1300 مجمع استهلاكي.

لجان تفتيش بالمحافظات

وشكلت مديريات التموين بالمحافظات، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي، لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين تتكون من «مفتش تموين من المديرية، ‏وضابط من مباحث التموين، وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء، ومفتش من جهاز حماية المستهلك، وضابط ‏من المباحث العامة»، من أجل تشديد الرقابة والتفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز، وغلق المخازن غير المعتمدة، مع غلق مضارب الأرز غير المعتمدة، وتحريز الكميات ‏المضبوطة لديها، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت وزارة التموين، أن توفير وإتاحة سلعة الأرز أمام جميع المواطنين، سواء حاملي البطاقات أو غير المدرجين على منظومة الدعم، هدف الوزارة في اتخاذ القرارات السابقة.