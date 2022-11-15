وكيل وزارة التموين بدمياط: غرامة تصل لـ مليوني جنيه لمن يحتكر الأرز ويخزنه دون ترخيص

قال علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن يكون الأرز إحدى السلع الاستراتيجية، بخلاف منع نقله والاتجار فيه أو تخزينه دون ترخيص.

الجهات الرقابية ضبطت الكثير من الأرز

وأضاف «الغزاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن رئيس مجلس الوزراء حدد عقوبة تصل لمليوني جنيه حال ضبط أيا من الكميات المخالفة للأرز والتي تباع في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية قامت بضبط الكثير من الأرز لدى التجار في مختلف المحافظات.

تهريب أرز الشعير أو الأرز الأبيض بدون تصريح

واستطرد: «ضبطنا تهريب أرز الشعير أو الأرز الأبيض بدون تصريح أو بدون اعتماد من مديرية التموين، وفيه بعض التجار لديهم جشع وبيحاولوا يخزنوا الأرز ويضاربوا عليه، وفيه بعض الدخلاء على تجارة الأرز قاموا ببيع أراضي وشراء كميات كبرى من الأرز حتى يربحوا مع زيادة السعر».

وأوضح أن ذلك الإجراء تسبب في إحداث فجوة ما بين العرض والطلب، ما زاد السعر والاحتكار والممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار في الأسواق، متابعا: «إحنا كدولة تدخلنا من 9 أيام بكل المضارب والمخازن وصادرنا الكميات اللي موجودة في كل المخازن غير المعتمدة».