«التموين»: ضخ كميات أرز كبيرة.. ويوجد اكتفاء ذاتي من السكر

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على مدار الساعة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأرز على مدار العام، مشيرًا إلى أن سعر الأرز التمويني 10.5 جنيهات، أما الأرز الحر فيباع بـ12 أو 15 جنيه حسب نسبة الكسر في الأرز.

ضخ كميات كبيرة من الأرز

وتابع «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك توجيهات بضخ كميات كبيرة من الأرز التمويني في جميع منافذ وزارة التموين ، مع ضخ كميات كبيرة من الأرز الحر بـ14.5 في الجمعيات الاستهلاكية.

الاكتفاء الذاتي من السكر

وأضاف أن السكر متوفر بكميات كبيرة، والمخزون يكفي 4.5 شهور، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق 90% من الاكتفاء الذاتي من السكر، والأسعار بدأت تتراجع نظرًا لزيادة المعروض، والسكر الآن يباع بـ16.5، بعدما وصل لـ20 جنيه في الأيام السابقة ، وهذا بفضل المخزون الاستراتيجي من السكر.