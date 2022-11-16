«التموين»: لا إلغاء لبطاقة الدعم إلا بطلب وإقرار من صاحبها

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها لم تلغِ أي بطاقة تموينية لأي أسرة بسبب عدم الاستحقاق، موضحة أن الأسرة التي يثبت عدم استحقاقها للدعم التمويني يجري وقف الدعم السلعي عنها مع استمرار صرفها لكامل حصتها من دعم الخبز يوميا دون تأثر بالحذف من التموين.

إلغاء بطاقة التموين بعد طلب الأسرة

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية الحذف من الدعم التمويني لا تعني إلغاء كارت بطاقة التموين الذكي، مضيفة: «إلغاء كارت البطاقة يكون بناء على تقديم طلب من صاحب البطاقة بنفسه يفيد بعدم استحقاقه للدعم ورغبته في التنازل عن البطاقة والدعم كله سواء السلع أو الخبز، ثم يتم توقيع إقرار بذلك بناء على رغبته».

خطوات التنازل عن بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية

ونوهت المصادر بأنه بسبب تقدم العديد من المواطنين بطلب التنازل عن بطاقة التموين لعدم استحقاقهم ومن أجل إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني، خصصت وزارة التموين خدمة تموينية جديدة خاصة بالتنازل عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، ضمن الخدمات التي تم إضافتها حديثا على البوابة وهي «إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية»، إذ تشمل خطوات التنازل على التالي:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

2- تسجيل الدخول بالحساب الذي أُنشئ على البوابة.

3- اختيار خدمة إيقاف بطاقة تموينية.

4- الموافقة على الشروط والأحكام التي تظهرها البوابة.

5- ملء بيانات البطاقة.

6- تحديد سبب الإيقاف.

7- تأكيد طلب الإيقاف.