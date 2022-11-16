ما هي المادة 4 من ميثاق «الناتو» بعد طلب بولندا تفعيلها؟.. التشاور للحرب

فور مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ يُعتقد أنه روسي على أراضي بولندا، أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا أنهم سيطلبون تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو خلال اجتماع الحلف غدا، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها.

المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي

وينص ميثاق حلف شمال الأطلسي المنشور عبر موقعه الرسمي على الإنترنت والموقع عليه من 30 دولة، تنص المادة 4 فيه على إقرار مبدأ التشاور فيما بين الأطراف الموقعة على الميثاق في حالة وجود تهديد لسلامة أراضي إحداها أو تهديد استقلالها أو أمنها.

وترتبط المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي بالمادة 4، حيث تنص على إقرار مبدأ الضمان المتبادل وأن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء يعتبر اعتداء مسلحا على باقي الدول الأعضاء ويجب المبادرة بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية اللازمة لرد الهجوم طبقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما تنص المادة 5 على ضرورة إخطار مجلس الأمن بالخطوات التي يتخذها حلف شمال الأطلسي لرد التعدي على الدول المعتدية على أعضائه.

حلف الأطلسي يضم 30 دولة

وحلف شمال الأطلسي هو حلف عسكري يضم في عضويته 30 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبانيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإستوانيا واليونان والمجر وآيسلندا ولاتفيا ولاكسمبورج والجبل الأسود وهولندا ومقدونيا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا ويقع مقر الحلف في مدينة بروكسيل.

جدير بالذكر أنه فور بدأ الأزمة الروسية الأوكرانية أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن إطلاق أي رصاصة على أرض دولة عضو في الناتو يعني تفعيل المادة الخامسة، مهددًا بأن هناك ثمة احتمالية لمواجهة عسكرية بين روسيا والحلف، بينما أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أي مواجهة بين حلف الناتو وموسكو تعني اندلاع حرب عالمية ثالثة، لافتًا إلى أنه يعمل على تجنب هذه المواجهة.