ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وذلك خلال مؤتمر أقامه بفلوريدا، موجهًا كلامه لأنصاره «2024 هو الموعد هل أنتم مستعدون؟، وأنا كذلك مستعد»، مضيفًا «أعلن اليوم ترشيح نفسي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الفترة المقبلة».

ترامب: فترة حكمي كانت العصر الذهبي

ووصف ترامب، خلال كلمته، فترة حكمه بالعصر الذهبي والذي قضى فيه على أعدائه، لافتًا إلى أن الجميع من الشباب والكبار والأصول والأعراق المختلفة كان يتمتع بالنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه نجح في رفع الملايين من الفقر وأنه نجح في أن تعود الولايات بأسرع انتعاش اقتصادي في التاريخ، لافتًا إلى أن حدودهم كانت الأقوى وبسبب تضييق الحدود تجارة المخدرات كانت في أقل المعدلات.

الصين عادت أدراجها في فترة حكمي

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتعت بالاستقلال والهيمنة في الطاقة ولأول مرة تعود الصين لأدراجها لم نرَ ذلك من قبل، لافتًا إلى أن الصين دفعت لأول مرة مليارات الدولارات من الضرائب في واقعة لم تحدث من قبل.

نجحت في القضاء على داعش

وعدد ترامب مزايا فترة حكمه والتي فكك داعش خلالها وقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي وأن كوريا الشمالية لم تطلق صاروخا طويل الأمد منذ القمة مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، معتبرًا أن تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية أفضل مما يحدث الآن.