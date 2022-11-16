ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات يتضمن معلومات تفيد بنشاط المدعو «حمدي.خ.م»، 34 عاما عاطل يقيم بدائرة مركز جهينة في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهم متلبسا

وعقب استصدار إذن النيابة ضبطت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي المتهم حال مزاولة نشاطه بدائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن وطبنجة و10 طلقات وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي وسيارة ملاكي.

اعتراف المتهم وتحرير محضرا بالواقعة

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة والخنجر بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف مرسي، المحامي لـ «الوطن»، ان عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها تصل للإعدام وفقا لملابسات الواقعة.