بيراميدز يكشف مصير أحمد فتحي بعد الاستبعاد من المباريات بالدوري

كشف محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، مصير أحمد فتحي أحد نجوم الكرة المصرية، بعد استبعاده من المباريات خلال الفترة الماضية من قبل تاكيس جونياس المدير الفني للفريق السماوي.

وقال «فتح الله» في تصريحات لبرنامج «الماتش» رفقة الإعلامي هاني حتحوت: «طبيعي عدم مشاركة أحمد فتحي لأن في كل مركز عندنا أكتر من لاعب مميز، وأيا كان الاسم طبيعي جدا إنه يكون خارج التشكيل لأن الفريق عنده قائمة قوية جدا ولكن أحمد فتحي لاعب كبير وملتزم جدا وبيتمرن، هو حتى الآن ملعبش ولكن هو قيمة كبيرة ولاعب كبير نعتز به وعارفين كويس بنتعامل إزاي ومع مين».

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