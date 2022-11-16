تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمطروح

شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة مطروح، بعد أن إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية، حيث تم اختيار وتشكيل المكتب التنفيذي لطلاب مرحلتي الإعدادية والثانوية.

حضر التنصيب كل من إسماعيل جاتو وكيل مديرية التعليم بالمحافظة، هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد فيصل عشماوي موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية.

نتيجة اتحاد طلاب الإعدادية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، في بيان، نتيجة انتخابات المرحلة الإعدادية بمدارس المحافظة، على النحو التالي:

- أمين اتحاد طلاب المرحلة الطالبة فاطمة عبد المحسن محمود.

- الأمين المساعد الطالب سنوسي بلقاسم.

- المقرر الثقافي والديني الطالبة زينب مستور.

- المقرر الاجتماعي الطالب علي أنور.

- المقرر الفني الطالب عبد الله بريك.

- المقرر العلمي الطالب فارس محمد.

- المقرر الرياضي والكشفي الطالبة مريم أحمد.

نتيجة اتحاد طلاب الثانوية

أسفرت انتخابات اتحاد الطلاب المرحلة الثانوية في محافظة مطروح، عن فوز كل من:

- الطالب سيف عبد الرازق صلحي بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية.

- الطالبة سما شاكر محمد الهادي بمنصب الأمين المساعد.

- الطالب أحمد صلاح بشير مقرر اللجنة الثقافية والدينية.

- الطالبة روان ياسر لطفي مقرر اللجنة العلمية.

- الطالبة سهر هشام عبد العزيز مقرر اللجنة الرياضية والكشفية.

- الطالب خالد هارون خالد مقرر اللجنة الفنية.

- الطالب شريف عبد الرحيم مقرر اللجنة الاجتماعية.

تجربة شفافة بانتخابات مطروح

أشاد وكيل وزارة التعليم بمطروح، بانتخابات الاتحاد التنفيذي، مشيرا إلى أنها تجربة ديمقراطية رائدة يمارسها الطلاب، بأنفسهم على غرار ما حدث في انتخابات الاتحاد التنفيذي للمحافظة، في إطار انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية والمصداقية.

أضاف جاتو، أن هذه التجربة، أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي يمثل جموع طلاب المحافظة، عبر خلالها الطلاب عن أنفسهم في اختيار خير من يمثلهم، مقدما التهنئة إلى المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية والاعدادية، متمنيا لهم التوفيق.

اتحاد الطلبة تنظيم تربوي

أوضح وكيل تعليم مطروح، أن اتحاد الطلاب، هو تنظيم تربوي يستهدف مساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم في أجواء ديموقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل المشكلات الدراسية والاجتماعية التي تقابلهم، تحت إشراف اخصائيي وموجهي التربية الإجتماعية.