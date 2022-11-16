تفاصيل مصرع محام وإصابة طالبة بحادث سير بسوهاج.. السر في إطار السيارة

لقي محام مصرعه، وأصيبت طالبة بحادث سير، عقب اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا، عن حادث تصادم ومتوفٍ ومصابة دائرة المركز.

انفجار إطار السيارة واصطدامها بعمود

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «أحمد م. ص. س.»، 26 عاما، محام، يقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ليصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة المدعوة «فاطمة الزهراء ب. ج.»، 23 عاما، طالبة تقيم دائرة قسم طهطا، باشتباه كسر بالحوض والقدم اليمنى، وتبين أنها من مستقلي السيارة، وقد تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية

بسؤال المصابة، وشقيق المتوفى «يوسف م. ص. س.»، 29 عاما، طبيب مقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفيا أي شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.