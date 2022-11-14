إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري 

أصيب شخصان في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمحور المنيب، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما، كما تم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث الطريق الدائري

وورد إخطار للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بمحور المنيب اتجاه منطقة المريوطية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث برئاسة العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث أعلى الطريق الدائري بين سيارتين اصطدمت الأولى بالثانية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب السيارة الثانية على الجانب الأيمن.

إصابة السائق بكدمات متفرقة بالجسم

وتبين من خلال الفحص، أن الحادث أسفر عن إصابة السائق بكدمات متفرقة بالجسم والتفت السيارة الأولى واصطدمت بأحد الأشخاص، ما أدى لسقوطه أرضا من أعلى الدائري، وأحدثت إصابته بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين.

وبمواجهة سائق السيارة الأولى، تبين أنه طالب 20 سنة، وصاحب السيارة الثانية، مصاب، والمصاب الثاني، عامل، 22 سنة، مقيم بمنطقة المريوطية، وجرى التحفظ على السيارتين وقائديهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.