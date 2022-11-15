إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالعمرانية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، «محور المنيب» في اتجاه المريوطية، ونُقل المصابون إلى مستشفى أم المصريين؛ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الحادث

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس القطاع، بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري، وانتقل المقدم أحمد ماهر، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث.

وتبين أنّه في أثناء سير سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري قيادة طالب 20 عاما، اصطدمت بأخرى قيادة شاب يبلغ 20 عاما، ما أدى إلى انقلابها وأصيب السائقان، كما أصيب عامل، 22 عاما، بكسرٍ في الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم، تصادف وجوده في محيط الحادث.

وأفادت التحريات الأولية بأنّ قائد السيارة الثانية لا يحمل تراخيص، وتم التحفظ على السيارتين وقائديها، وأزيلت آثار الحادث، وسيرت الحركة المرورية، ونُقل المصابون إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.