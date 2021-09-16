استعدادات مكثفة بالبحر الأحمر لمواجهة أمطار وسيول متوقعة

استعدت أجهزة محافظة البحر الأحمر لسقوط الأمطار والسيول المتوقعة، بأعمال الحماية وبناء السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة، خاصةً مناطق الأمطار والسيول، والمناطق شديدة الخطورة، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على حياة المواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة في مواجهة السيول والأمطار.

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة إتمام أعمال الحماية ضد مناطق أخطار السيول والأمطار المتوقعة بمنطقة «الجمشة»، وأهاب بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، خاصةً في المناطق شديدة الخطورة وعلى الطرق الجبلية.

استعدادت مكثفة على طريق رأس غارب الغردقة للحماية من أخطار السيول

وشدد محافظ البحر الأحمر على قطاع الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، بسرعة إتمام أعمال الحماية ضد أخطار السيول والأمطار الشديدة بمنطقة «الجمشة»، وذلك على مرحلتين لتبدأ المرحلة الأولى من الكيلو 73، و 74 طريق «الغردقة - رأس غارب»، والمرحلة الثانية من الكيلو 96 طريق «رأس غارب - الغردقة»، مع توخي الحيطة والحذر وتأمين حياة المواطنين.

إجراءات تأمين الطرق

ومن جانبها، اتخذت إدارة مرور البحر الأحمر إجراءات تأمين الطرق أثناء العمل، بوضع علامات إرشادية نهارية وليلية قبل موقع العمل بمسافة 500 متر، لتنبيه المواطنين، وإنشاء مطبات صوتية علي مسافة 500 متر، وعمل محددات فصل حركة، لتوجيه السيارات إلى طريق المرور، بالإضافة إلى وضع إضاءة بمنطقة الحفر.

وأكد محافظ البحر الأحمر، في تصريحات اليوم الخميس، أنه يجري الانتهاء من المواقع الثلاثة خلال شهر من بدء العمل، على أن تتم المرحلة الأولى بدءاً من يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري، والمرحلة الثانية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، وحتى نهاية الشهر.