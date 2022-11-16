زراعة أسيوط: استخدام «الليزر» في تسوية الأراضي يوفر 15% من مياه الري

أكد الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أهمية تسوية الأراضي، باستخدام معدة الليزر، كونها توفر الوقت وتحد من إهدار مياه الري المستخدمة في الزراعة بنحو 15%؜، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

الليزر يوفر الوقت ويمنح إنتاجية عالية

قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تفقد الأراضي التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه أثناء تسويتها بالليزر في قرية عرب الأطاولة، التابعة لمركز الفتح والشغبة التابعة لمركز أسيوط، في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتوفير الجهد والحصول على إنتاجية عالية للمحاصيل الزراعية وجودة ممتازة.

تحسين أساليب الزراعة باستخدام المصاطب

أشار عليوة، إلى أن الدولة تساند المزارعين بمتابعة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحتهم، موضحا أن التغيرات المناخية ينتج عنها تحديات كثيرة، يجب التعامل معهما، من خلال إرشادات ونصائح للمزارعين، ومتابعة الطرق الحديثة للري، وضرورة استخدام الليزر، لأنه يمنع إهدار الماء بنسبة 15%، بخلاف تسوية الأرض والتقليل من استخدام المياه فى الزراعة، وكذلك تحسين أساليب الزراعة، من خلال الزراعة على المصاطب، لتقليل معدلات استخدام المياه.