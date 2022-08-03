طبيب حميات: أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عُرضة لمخاطر الإصابة بكورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنّ أصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات المُعرضة للخطر حال الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في الموجة السادسة مرتفع إلا أن أعراضه أقل حدة، فضلا عن أن نسبة الوفيات تكاد تكون معدومة.

من هم أصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر خلال فترة الاصابة

وأضاف «الجارحي» لـ«الوطن»، أن الأمراض المزمنة التي تمثل خطورة على أصحابها خلال فترة الإصابة بكورونا، تتضمن مرضى السكر من صغار وكبار السن، مؤكداً أن مرضى السكر ليست لديهم المناعة المطلوبة على الوجه الأكمل لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب أمراض الشريان التاجي «من قاموا بتركيب دعامات»، وأصحاب الالتهابات المزمنة في أي جزء من أجزاء الجسد وهم أكثر عرضة للإصابة، ومن لديهم حساسية الصدر المزمنة والانسداد الرئوي نتيجة تعرضهم لأزمات بسبب حساسية الصدر منذ الصغر.

وأوضح أن هناك مصابين بكسر في المناعة مثل كسر المناعة في الجهاز العصبي، ومرضى الكُلى، وجميع مرضى السرطان سواء كان سرطان معدة أو أي نوع آخر من السرطان، ومن يتناولون دواء لعلاج الأمراض النفسية والعصبية.

الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفى أو زيارة الطبيب

وأوضح «الجارحي»، أن ارتفاع درجات الحرارة دون انخفاض تزامنا مع ترجع نسبة الأكسجين في الجسم إلى ما دون 90% خلال فترة العزل يستوجب توجه المصاب إلى المستشفى، لوضع المريض تحت الملاحظة لتجنب تداعيات الإصابة المحتملة ومتابعة الأكسجين بصورة دورية، إلى جانب العرض على الرعاية المركزة بصفة مستمرة.