برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» اليوم.. «انتقال عادل للطاقة في أفريقيا»

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، على قناة (extra news)، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة في 10 دول أفريقية، بعنوان «انتقال عادل للطاقة في أفريقيا».

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنَّ تأثيرات التغيرات المناخية طالت الجميع بكل القارات، ولكن أفريقيا الأكثر تضررًا منها، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم من زلازل وفيضانات وتصحر وجفاف، إلى جانب تآكل المناطق الساحلية واختفاء بعض القرى فضلًا عن ظهور السحاب الأسود نتج عن التغيرات المناخية، وبالتالي مصر تعمل على هذا الأمر بالتعاون مع القارة الأفريقية والدول العربية، إذ أن ذلك هو هدفنا الرئيسي والاستراتيجي الذي بدأ مع توجهات الجمهورية الجديدة منذ عام 2014.

وأضاف «القاضي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنَّ مصر عملت على تنمية أفريقيا بالمفهوم العام، مشيرًا إلى أنَّه من الممكن مساهمة مصر في تنمية أي دولة من خلال الشركات المصرية كأوراسكوم والمقاولون العرب وغيرهم، متابعًا أننا دائمًا مع السلام العادل والتنمية المخططة.