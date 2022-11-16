خبير اقتصادي: توسع الصناعة باستخدام الوقود الأحفوري سيزيد من تغيرات المناخ

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية، إنه تقدم مصر بتنظيم مؤتمر المناخ COP27 لتمثيل القارة الأفريقية كان يستهدف وضع دول العالم أمام مسؤولياتها، وأهم هذه المسؤوليات هو ملف التمويل، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية بمفهومها البسيط هو التأثيرات الناتجة عن ممارسات الدول الزراعية والصناعية والخدمية ومناهي اقتصادية على حياة البشر على سطح الأرض.

وأضاف الشرقاوي في حوار ببرنامج «الاقتصاد والناس»، على القناة الثانية المصرية، مع الإعلامي محمد البيطار، أن تطور الصناعة وصولًا للثورة الصناعية الرابعة، نتج عنها وجود آلات ومعدات ومنتجات كالطائرات والسيارات والدراجات النارية والآلات والمعدات، وهو ما أدى لظهور مخلفات نتيجة هذه الصناعات، إذ أنها تحرق الطاقة فيصدر عنها انبعاثات إضافة للتأثيرات البيئية الأخرى الناتجة عن الصرف الصناعي، كالمواد الكيميائية الناتجة عن مصبغة الجلود.

التوسع بالصناعة باستخدام الوقود الأحفوري سيزيد أزمة التغيرات المناخية

وأوضح مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية أن التلوث الناتج عن الصناعة هو تلوث مائي وهوائي وأرضي، مشددًا على ضرورة مراعاة البعد البيئي بكل دول العالم، وخاصة الدول الصناعية الكبرى لكي يستطيع الإنسان العيش على كوكب الأرض أفضل فترة ممكنة، لافتًا إلى أنه كلما زاد التوسع بالصناعات المعتمدة على الطاقة التقليدية كلما زادت أزمة التغيرات المناخية.