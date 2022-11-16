محافظ جنوب سيناء: مصر قامت بدور تحفيزي لحث دول الأطراف على تنفيذ تعهداتها 

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ مؤتمر المناخ cop 26، شهد العديد من التعهدات من بينها منح تمويل للدول النامية ب 100 مليار دولار، إلا أن أي من هذه الوعود لم تنفذ ولم تكن في نصابها الصحيح، ومن هذا المنطلق كان هناك حرص لدى الحكومة المصرية على أن يكون مؤتمر المناخ cop 27 على قدر كبير من الأهمية بأن يكون شعاره مؤتمر التنفيذ.

البازارات بالمنطقة الخضراء في COP 27 تلقى إقبالا كبيرا

وأضاف فودة في تقرير تلفزيوني على فضائية «النيل للأخبار»، أن مؤتمرات المناخ بنسخها السابقة تضمنت العديد من الخطابات والاتفاقيات لذلك تكون لدى الحكومة المصرية الرغبة بأن يكون cop 27 هو مؤتمر التنفيذ بعد كثرة التعهدات، لافتًا إلى أنه خلال جولته بالمنطقة الخضراء بمنطقة البازارات وجد إقبالا كبيرا جدًا من المشاركين.

مصر أكدت أنها دولة تنفيذ على كافة المستويات

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن أبناء محافظة جنوب سيناء شاركوا بمنتجات بدوية بمنطقة البازارات بالمنطقة الخضراء، وقاموا ببيع العديد من منتجاتهم لمشاركين من شعوب مختلفة، وهو ما يؤكد أننا شعب ينفذ، وهو ما جعله مؤتمر التنفيذ: «كفاية كلام وننفذ على الأرض».

مصر قامت بدور تحفيزي لدول الأطراف لتنفيذ تعهداتها

وأشاد فودة بأداء الدولة المصرية الراقي في تحفيز كافة الدول على تنفيذ تعهداتها بالكامل، لافتًا إلى أن تنظيم مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ المصرية تم بصورة أكثر من رائعة وبشهادة العالم أجمع، مشيرًا إلى حديث الرئيس الأمريكي عن تنظيم المؤتمر إذ وصفه بالتنظيم الرائع ووصف مدينة شرم الشيخ بالرائعة، مؤكدًا مطالبة مصر للدول بالالتزام بتعهداتها كما التزمت مصر بتنظيم المؤتمر على هذا النحو من الكفاءة.