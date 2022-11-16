طالب جامعي بأسيوط يبتكر سلة نفايات ذكية تعمل أوتوماتيكيًا بالطاقة الشمسية

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط على دور إدارة الجامعة فى إكتشاف المواهب العلمية وإتاحة الفرص أمام المشروعات المبتكرة والهادفة إلى تقديم خدمة أفضل للمجتمع خاصةً تلك المشروعات التى تساهم فى الحفاظ على البيئة والتى تعمل على استخدام الطاقة المتجددة تزامناً مع توجه دول العالم إلى استخدام مصدر آخر للطاقة النظيفة والمتجددة، وهى الطاقة الشمسية، التى تستخدم كمصدر رئيسي للطاقة كما أنها تعتبر مصدراً إقتصادياً صديقاً للبيئة، مشيراً إلى أن الجامعة تسخر جميع إمكانيات المختلفة بشكل يساعد على أداء دورها ومهامها الريادية البحثية لخدمة التنمية والاقتصاد الوطنى المصرى لإعداد جيل متميز من رواد والعلماء النابغين فى العديد من المجالات.

ابتكار سلة نفايات ذكية

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوى عن إبتكار الطالب أحمد مسعد بقسم الفيزياء الإلكترونية بكلية العلوم سلة نفايات ذكية تعمل أوتوماتيكياً بالطاقة الشمسية وذلك فى أطار نجاح منظومة المشروعات الطلابية والإبتكارات التى يتم تنفيذها بالجامعة من خلال وحدة المشروعات الإبتكارية والإبداع الطلابى التى تتبنى وترعى الطلاب الموهوبين.

تقديم الدعم للمشاريع

ومن جانبه أستقبل الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعليم الطلاب، الطالب أحمد مسعد بقسم الفيزياء الإلكترونية بكلية العلوم، مؤكداً على أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لتلك المشاريع التي تخدم المجتمع، سواء التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، وبما يدعم إستراتيجية الجامعة في مجال الإبداع والإبتكار وريادة الأعمال ويسهم في نمو معدلات الإقتصاد الوطنى وبما يتوائم مع نهج الإبتكار في رؤية مصر 2030. ، مشيرًا أن كافة المشروعات التى ينتجها طلاب الجامعة النوابغ تحمل فكراً إبداعياً ونشاطاًً متقدما للطلاب والذين يشكلون أساسا للنهضة الصناعية والتنمية الشاملة التى تنشدها الدولة .

وأوضح الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم وأحد المشرفين على المشروع أن سلة النفايات الذكية تعمل أوتوماتيكياً بمجرد الاقتراب منها لإلقاء النفايات المنزلية أو فى أى مكان خارجى بدون لمس كما أنها مزودة بجهاز تعقيم ذاتى لتعقم اليدين عن بعد عند الأستخدام وبها شاشة تظهر النسبة المئوية للنفايات الموجودة بها وتغلق تماما وتعطى إنذاراً عند امتلائها بأكثر من 80 % كما تتصل لاسلكياً مع مركز جمع النفايات فمجرد إمتلائها ترسل أشارة لمركز جمع النفايات مباشرا أما فى حالة تواجدها فى مكان بعيد فترسل هذه الرسالة إلى شبكة عنكبوية لاسلكية متصلة بجميع السلال الموجودة بجوارها لتوصيل إشارة إمتلائها إلى أقرب سلة لمركز التجميع حتى يتم توصيل رسالتها لإفراغها لمركز جمع النفايات.

سيارة جمع النفايات

ويستكمل الطالب أحمد مسعد صاحب الإبتكار موضحاًً أن سيارة جمع النفايات بهذه الطريقة ستعرف من خلال الإشارات والرسائل المرسلة من كل سلة عدد السلال الفارغة والممتلئة لتفريغها مما يساهم فى توفير وتقليل إستخدام البنزين والعمالة وتقليل الجهد كما تعمل بالطاقة الشمسية وتقوم بفصل القمامة المعدن عن البلاستيك أوتوماتيكاً وإعادة تدويرها بفضل الخوارزمية الجديدة التى تقوم بالكشف عن القمامة المعدن دون التأثر بجسم السلة المعدن المحيط بها كما يوجد بها ساعة ميقات أو تايمر يظهر الوقت والتاريخ واليوم على الشاشة طوال فترة عملها وتعمل لمدة 24 ساعة بدون شحن.وأضافت لولا عطا مدير وحدة المشروعات الإبتكارية أنه سيتم من خلال الوحدة وشراكتها مع جهات صناعية وتكنولوجية إنشاء خمس سلال كبداية لقياس مدى تحملهم أثناء الاستخدام للوقوف على المشاكل والأخطاء التى قد تحدث ومعرفة تفاعل الطلاب وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس الجامعة ونائب شئون التعليم والطلاب واللجنة الفنية بالوحدة على دعم المشروع ويقوم فريق المشروع بتقديم تقارير دورية عن مدى تقدم العمل في المشروع عند طلب إدارة الوحدة.

أوضح المهندس أحمد سمير المشرف التنفيذى لوحدة المشروعات أن الفريق مُلزم بتقديم صور أو وسائط عن المشروع بالإضافة إلى حق الوحدة فى تقديم المشروع ضمن أنشطتها وذلك عند قيام وحدة المشروعات الإبتكارية والإبداع الطلابي بعقد المؤتمرات أو المعارض مما يساهم فى نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية وتنمية القدرات والتفكير الإبداعى داخل المجتمع الجامعى.