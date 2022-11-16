استشاري طب وقائي: تغير المناخ ينشط «فيروسات مختفية» ويدفعها للتحور

حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من قلة الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية، وأخذ الاجراءات الاحترازية، خاصة نظافة الأيدي والأسطح، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى ظهور وتنشيط فيروسات كانت قد اختفت، لتظهر مرة أخرى، وتنتشر وتتحور بأشكال جديدة.

الإفراط في تناول المضادات الحيوية يضعف المناعة

أضاف استشاري الطب الوقائي، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد عبدالصمد والإعلامية منة الشرقاوي، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، على شاشة «القناة الأولى»، أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية، بدون داعي يؤثر على جهاز المناعة، ويقلل من استجابة الجسم للمضادات الحيوية بعد ذلك، مشددا على أن تناول تلك النوعية من الأدوية، يكون فقط في حال حدوث عدوى بكتيرية على العدوى الفيروسية.

حماية الأطفال بتطعيم الإنفلونز

أكد الدكتور شريف حتة، أنه يجب حماية الأطفال عن طريق أخذ تطعيمي الإنفلونزا وفيروس كورونا، بالإضافة إلى ضرورة التوعية بالحفاظ على التباعد الكافي بين الأطفال في المدارس، والحرص على ارتداء الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية، موضحا أنه يجب غسل الأيدي باستمرار، بجانب الاهتمام بجهاز المناعة، من خلال التغذية الصحية السليمة من الأم للطفل، وضرورة الابتعاد مع الوجبات الجاهزة السريعة.

وأضاف استشاري الطب الوقائي، أن التغذية السليمة يجب أن تتضمن الخضار والفاكهة، من خيار وجزر وتفاح وموز وبرتقال ويوسفي والفلفل والجوافة مع البروتين الجيد، موضحا أن اللانش بوكس للطفل يجب أن يوفر الوقاية لجهاز المناعة، مع الحرص على عدم التسبب في إصابته بالسمنة.