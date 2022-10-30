الجامعات: انتظام المحاضرات يوميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مشددين على انتظام الجدول والخريطة الزمنية للعام الدراسي يومياً من الساعة 8 صباحًا حتى الـ6 مساءً وفقا لجداول المحاضرات لكل كلية وقسم وفرقة.

انتظام الدراسة في الجامعات

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات اليوم في الأسبوع الخامس على التوالي للدراسة دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مضيفا أن العمل منتظم بمختلف الكليات وفقاً للجداول الزمنية للتيرم الأول ووفقا للجدول الدراسي من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً، وفقا لطبيعية عمل الكليات.

جدول العام الدراسي

وأشار الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط والقواعد التي أقرهاالأعلى للجامعات فيما يتعلق بالجدول الزمني للعام الدراسي، موضحاً أن الدراسة منتظمة بالكليات يومياً، وفقاً لطبيعية عمل الكليات و لوائحها .