رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد سير العمل بمعاهد سيدي سالم

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية.

وتابع رئيس المنطقة، سير العمل الدراسي بمجمع معاهد شالما الابتدائي والإعدادي، ومجمع معاهد عبد الستار عليوة الأزهري، من أجل الاطمئنان علي مدي انتظام العمل الدراسي بالمعاهد.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على التواجد مبكرًا لمتابعة فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمجمع معاهد شالما، والاطلاع على نسب الحضور الطلابي، وتواجد المُعلمين والموجهين بالمعهد، بمجمع معاهد عبد الستار عليوة، ومناقشة الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لديهم.

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي

وطالب رئيس المنطقة، بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمعاهد، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي حيال تلك الأنشطة، متابعًا خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية بالمعهد، كما اطلع أيضًا على طرق تحضير المدرسين ومطابقتها للمناهج الدراسية، ومتابعة تسلم الكتب الدراسية الموجودة، ومدي الاهتمام بأعمال النظافة بداخل المعهد.

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على تكثيف الزيارات الميدانية على معاهد المنطقة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، للوقوف على الإيجابيات والمعوقات، ورصدها للبحث والمناقشة، للعمل على حلها على الفور.