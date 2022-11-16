«الإنتاج الحربي» تستعد لاستخلاص المياه من الهواء بالتعاون مع شركة يابانية

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة وشركة Mizuha اليابانية، بهدف تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

جهاز استخلاص المياه من الهواء

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في بيان، أنّه بموجب البروتوكول سيتم تطوير جهاز استخلاص المياه من الهواء، بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي -ممثلة في مركز التميز العلمي والتكنولوجي- وشركة Mizuha اليابانية، حيث يعد مركز التميز العلمي والتكنولوجي الجهة البحثية الرئيسية للوزارة، ويضم قدرات فنية وتكنولوجية متميزة، ويعمل على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى مخرجات صناعية ومشروعات تساهم في تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة ومن هذه المشروعات استخلاص المياه من الهواء.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أنّه جرى تطوير الجهاز ليتناسب مع الأجواء المصرية، وسيتم دراسة التصنيع للنموذج المعدل بواسطة إحدى شركات الإنتاج الحربي، معربا عن تطلعه لتعميم التجربة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أنّ التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام، حيث تم تنفيذ تجربة للجهاز بـ5 مواقع مختلفة وكانت النتائج مبشرة.

وأشاد كيشيهيرو نيوا، رئيس مجلس إدارة شركة Mizuha اليابانية، بما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها من إمكانيات تصنيعية وتدريبية ومراكز بحثية متميزة، مشيرا إلى أنّ الشركة اليابانية تمتلك خبرات ممتدة في مجال تصنيع أجهزة توليد المياه من الهواء، منوها بأنّ الجهاز ينتج المياه من الهواء الجوي بتحويل الرطوبة النسبية الموجودة بالهواء إلى مياه صالحة للشرب عن طريق سحب الهواء الجوي والذي يحتوي على بخار الماء وتمريرها على حاجز للأتربة للتخلص من الشوائب والأتربة ثم على وحدة تبريد لإسالة بخار الماء ثم وحدة معالجة الملوثات الذائبة في الماء المسال ثم مرحلة التعقيم ثم التبريد وهنا تكون المياه صالحة للشرب.

التحول الأخضر وتعزيز أمن مصر المائي

من جانبه، أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة وحرصها على دعم عملية التحول الأخضر، وتعزيز أمن مصر المائي، من خلال توفير مصادر متنوعة للمياه عبر تطوير تقنيات متطورة تراعي البيئة من أجل التوصل إلى حلول مستدامة.

وقّع البروتوكول، الدكتور مهندس إيهاب أبوبكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، وكيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة شركة Mizuha اليابانية المحدودة، وحضر مراسم التوقيع، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، الدكتور مهندس ماجد البسيوني رئيس قطاعات البحوث والتطوير، المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، الدكتور مهندس/ إيمان غنيم قطاعات البحوث والتطوير ومحمد أبو المجد قطاع العلاقات العامة والمراسم.