وزير الإنتاج الحربي: تغير المناخ «قضية الساعة».. ومصر وضعتها على رأس أولوياتها

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليا، لذلك وضعت مصر تلك القضية في أولويات جهودها التي تستهدف الحفاظ على أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتقليل الانبعاثات مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

دعم توجهات الدولة لمواجهة تغير المناخ

وأكد الوزير محمد صلاح، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تنفيذ مختلف المشروعات التي تساهم في دعم توجهات الدولة نحو مواجهة تغير المناخ، موضحا أنّ الوزارة تشارك بكل فخر في إجراءات استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، من خلال الأتوبيس الكهربائي SETIBUS للذي يُستخدم لانتقالات الضيوف والمشاركين خلال انعقاد المؤتمر في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ، وهو الأتوبيس الذي يتم إنتاجه داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المحلية وهي شركة صناعة وسائل النقل MCV وذلك بنسبة تصنيع محلي تصل لأكثر من 60%.

أتوبيسات كهربائية لخدمة ضيوف COP27

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّه يتم المشاركة بعدد 110 أتوبيسات كهربائية في مؤتمر تغير المناخ في ضوء توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارتيّ الإنتاج الحربى والتنمية المحلية مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسا كهربائيا، وكذا عقد الاتفاق المشترك بين الوزارتين مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلي الصنع بمواصفات وجودة عالمية.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أنّ مصر معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مضيفا أنّ التنمية المستدامة تعني تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، من خلال الحفاظ على استمرارية تلك الموارد، مشيرا إلى أنّ COP27 يثبت ريادة مصر وقدرتها على تنظيم هذا النوع من المؤتمرات المهمة، حيث بذلت الدولة المصرية أقصى جهد ممكن حتى تقدم المؤتمر بأفضل صورة، وهيأت كل الإمكانيات المطلوبة للنجاح، رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع بسبب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة وتداعياتها على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.