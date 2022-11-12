«الإنتاج الحربي» و«مصر الخير» تدربان شباب على «المهن الحرفية»

سلَّمت وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، 19 مُتدربا مُشاركا في البرنامج التحويلي لشباب قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، معدات العمل التي تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم داخل القرى التي يقيمون بها بالمحافظة، بعد تدريبهم على مهن حرفية.

توجيهات رئاسية بدعم مبادرة «حياة كريمة»

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن التعاون بين الوزارة و«مصر الخير» يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان المصري.

وأشار «بكر»، في بيان صحفي اليوم، إلى توجيهات من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي في مصر ورفع المستوى المهني للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات.

وأضاف أنه جرى تأهيل المتدربين في «بني مزار» بمجالات الألوميتال، وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، بالاستعانة بوحدة تدريب متنقلة وفرها قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي.

مصر الخير تتعاون مع شركاء عدة لإعداد الشباب لسوق العمل

وقال الدكتور صابر حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن تدريب الشباب على المهن الحرفية والفنية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «مصر الخير» بالتعاون مع كل الشركاء من أجل إعداد الشباب لسوق العمل.

وأضاف «حسين»، في تصريحات صحفية، أن «المؤسسة» سلَّمت شباب المتدربين (شنط عدة)، فضلا عن منحهم الشهادات المعتمدة للتدريب في مجال التبريد والتكييف ومجال صناعة الألوميتال، ومجال إصلاح الأجهزة المنزلية.

ووصف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، التعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، بالنقلة النوعية في التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب من أبناء مصر، موجهاً الشكر لوزارة الإنتاج الحربي لدعمها لهذه التجربة المفيدة والنافعة.