أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. عيار 21 بـ1262 جنيها

استقرت أسعار الذهب، في البورصات العالمية اليوم حول 1774 دولارًا للأوقية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على اختلاف أسعار الذهب محليًا، إذ سجل مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1262 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 1082 جنيهًا.

كانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أكّدت أنّ جميع الأسعار الأعيرة في الصاغة، لا تشمل هذه الأسعار القيمة المالية للضرائب أو الدمغات، في حين تختلف قيمة المصنعية وفقًا لنوع العيار أو كمية الجرامات من مكان لآخر.

أسعار الذهب اليوم

ونظرا للمتابعة المستمرة لـ أسعار الذهب اليوم، التي تحرص على إعلانها يوميًا بوابة «الوطن»، في أسواق الصاغة، ووفقًا للنشرة السعرية لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، كما يلي:

- بلغت اليوم الأربعاء قيمة الأوقية 1774 دولارًا.

- سجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 1442 جنيهًا.

- سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 1262 جنيهًا.

- سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 1082 جنيهًا.

- سجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 841 جنيهًا.

- سجل سعر الجنيه الذهب 10144 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الذهب 1,442,286 جنيه.

جدير بالذكر أنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، قد أقرّوا أنَّ البنك المركزي يعمل على إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، وذلك في الاجتماعات المقبلة، نظرًا لآن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعمل على مكافحة التضخم، كما يراهن المستثمرون، على أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيواصل العمل على تعديل حجم زيادات أسعار الفائدة إلى 50 نقطة اعتبارًا من ديسمبر المقبل.