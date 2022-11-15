الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر عالميا بسبب تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، حول 1770 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، إذ أعاد التجار تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بعد إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بينما أقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بأن البنك المركزي يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، قالوا أيضًا إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه الكثير من العمل للقيام به في مكافحة التضخم.

يراهن المستثمرون، على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعدل حجم زيادات أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس اعتبارًا من ديسمبر بعد تقديم أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

ظل الذهب، بالقرب من أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر، مستفيدًا بشكل أساسي من الضعف الأخير في الدولار وتراجع العملات المشفرة.

لطالما اعتبرت السبائك أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيتها حيث لا يدفع المعدن الأصفر أي فائدة.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1749.83 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1687.66 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

يذهب نصف استهلاك الذهب في العالم إلى قطاع المجوهرات، و40% في الاستثمارات، و10% في الصناعة، وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكيه الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.