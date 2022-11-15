سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15-11-2022 في مصر

اختلاف طفيف شهدته أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، مقارنة بأسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية أمس، وهذا يرجع إلى التغيرات المستمرة التي تشهدها البورصات العالمية للذهب طوال الوقت، ما جعل هناك حالة من عدم الاستقرار في الأسعار وتذبذب بين يوم وآخر.

ومع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، استقر سعر الذهب من عيار 21 عند 1258 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الأوقية نحو 1772 دولارا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ونظرا للمتابعة المستمرة التي تحرص عليها بوابة «الوطن»، والمرتبطة بالتغيرات المستمرة في أسعار الذهب مع بداية التعاملات، وتحديدا سعر الجرام من عيار 21 في أسواق الصاغة، فقد جاءت وفق النشرة السعرية لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، كما يلي.

بلغت اليوم الثلاثاء قيمة الأوقية: 1772 دولارا.

بلغ اليوم سعر الجرام من عيار 24: 1438 جنيها.

بلغ اليوم سعر الجرام من عيار 21: 1258 جنيها.

بلغ اليوم سعر الجرام من عيار 18: 1078 جنيها.

بلغ اليوم سعر الجرام من عيار 14: 839 جنيها.

بلغ اليوم سعر الجنيه الذهب: 10064 جنيها.

بلغ اليوم سعر كيلو الذهب 1,437,714جنيها.

يذكر أنّ الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، سبق وأشارت إلى أنّ جميع الأسعار المعلنة للأعيرة المختلفة في الصاغة، لا تشمل على الإطلاق قيمة المصنعية أو الضرائب أو الدمغات، وهي قيمة تختلف من مكان لآخر.