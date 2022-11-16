«ناسا» تخطط لاستيطان القمر.. وعضو «مجلس الفضاء»: يحتاج إمكانات كبيرة

قال الدكتور مصطفى محمد، عضو مجلس الفضاء، إنّ خبر إطلاق وكالة «ناسا» صاروخًا، أصبح حديثًا للمجتمع العلمي في الفترة الحالية، لأنها كانت لا تُخطط لزيارة القمر بل استيطانه من قبل مجموعة من البشر بأكبر قدر ممكن، وهو ما جعلها تتوقف عن إطلاق رحلات منذ فترة طويلة، بهدف معرفة هل القمر بيئة صالحة لانتقال البشر من كوكب الأرض أم لا.

«ناسا» استغرقت 50 عام في إجراء الأبحاث الخاصة بالاستيطان

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد»، من تقديم شيرين غسان عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ وكالة «ناسا» استغرقت 50 عامًا في إجراء الأبحاث الخاصة بذلك، مشيرًا إلى وجود فرق بين إطلاق رواد الفضاء لأداء مهمة قصيرة وإطلاقهم بهدف الاستيطان.

وأكد عضو مجلس الفضاء، أن الاستيطان يحتاج إلى امكانيات كبرى سواء من ناحية الماديات أو حجم الصاروخ، فضلًا عن الظروف المعيشية التي يجب التخطيط لها بشكل عميق للحفاظ على حياة رواد الفضاء.

إمكانية وجود الحياة على العديد من الكواكب والقمر

وأوضح وجود مؤشرات عديدة تم رصدها حتى الآن تشير إلى إمكانية وجود الحياة على العديد من الكواكب والقمر، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت تُمهد في الإعلان عن ذلك الأمر، مرجعًا إمكانية التواصل واكتشاف الحياة على أسطح تلك الكواكب إلى التكنولوجيا المتوفرة في الفترة الحالية.