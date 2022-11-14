مركز علوم الفضاء بالأمم المتحدة يشيد بكلمة السيسي في COP27: أظهرت خطر تغير المناخ

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنّ مصر أصدرت العديد من المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، كما أشاد بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة الدول المشاركة بقمة المناخ، بتجاوز مرحلة الوعود والتعهدات إلى التنفيذ، ومطالبته بحق القارة الأفريقية في الحصول على الدعم المادي الذي أقرّته الدول المتقدمة، والمقدر بنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى إظهاره للأخطار التي تهدد العالم أجمع نتيجة التغيرات المناخية.

التحول إلى الطاقة النظيفة

وأضاف النهري، خلال حوار ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مبادرة مصر المتعلقة بـ الطاقة، تستهدف التحول إلى الطاقة النظيفة، مشيدًا بجهود الدولة في التحول للطاقة النظيفة بوسائل النقل/ كمترو الأنفاق والمونوريل والأتوبيس الترددي والسيارات الكهربائية، فضلًا عن اتجاه مصر لتصنيع السيارات الكهربائية.

الغاز الطبيعي غير صديق للبيئة

وأوضح نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أنّ هناك اعتقاد خاطئ بأنّ الاعتماد على الغاز الطبيعي أمر جيد للبيئة، حيث يحتوي على 93% من غاز الميثان الملوث للبيئة كونه أحد عناصر الغازات الدفيئة.

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وتابع النهري أنّ إطلاق مصر لمبادرة المياه أمر مهم، إذ إنّ التغيرات المناخية ينتج عنها ما يعرف باسم شح المياه على مستوى العالم.