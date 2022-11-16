عاجل.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسكندرية لمدة 3 ساعات

تعرضت 7 مناطق وسط وغرب الإسكندرية منذ قليل، إلى انقطاع الكهرباء وهو الأمر الذي يستمر حتى منتصف ظهر اليوم، وفقا لما أعلنته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في بيان لها حول عملية الانقطاع التي وقعت اليوم.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن انقطاع التيار الكهربائي الواقع اليوم في 7 مناطق معلنة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تتم عبر فصل التيار فقط شرقا، جاء نتيجة لأعمال الصيانة، على أن يكون في الفترة من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة ال 12 ظهرا.

انقطاع التيار الكهربائي في الإسكندرية

انقطع التيار الكهربائي في 7 مناطق وسط وغرب الإسكندرية، تمثلت في وسط عبر الآتي: «الابراهيمية : بجوار مسرح كليوباترا - ابيس: الطريق الدولي - ابيس العاشر الجمرك: وحدة الانقاذ داخل المينا»

وفي غرب الإسكندرية تمثلت في الآتي: «القباري : مساكن السجن المتراس- الهانوفيل : مصنع ردياتير البستاني المدرسة البريطانية - العامرية : مطاحن القاهرة – مرغم : مسجد الحي القيوم».

فصل التيار الكهربائي في الإسكندرية

ولفتت شركة كهرباء الإسكندرية إلى أنه يتم فصل التيار للاعطال فقط، شرق الإسكندرية، حيث لا يوجد انقطاع لمدة 3 ساعات كغيرها من المناطق.