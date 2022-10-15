في اليوم العالمي للعصا البيضاء.. محافظ شمال يحتفل بذوي الهمم

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل كل الصعاب والعقبات أمامهم.

حضر لقاء مع المحافظ بأصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي، الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، الدكتور عبد الكريم الشاعر راعي جماعة ذوى البصيرة من المكفوفين وضغاف البصر، خالد شرهان رئيس مجموعة ذوى البصيرة ، والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق.

وقال المحافظ، إننا نحتفل اليوم باليوم العالمي للعصا البيضاء، بتوزيع عدد من العصيان البيضاء على المستفيدين من المكفوفين وضعاف البصر، وبنهاية العام الحالي، سيكون كل فرد معه عصا بيضاء، للاستعانة بها في السير، إذ جرى التنسيق مع أكثر من جهة، لتوفير عدد من العصا البيضاء وتوزيعها على المسيتفيدين.

توزيع 15 عصا بيضاء على المكفوفين بشمال سيناء

وقدم المحافظ الشكر لأولياء الأمور والمدرسين والمدرسات، وبعض الفئات الأخرى، التى تتعامل مع هذه الفئة من المكفوفين وضغاف البصر، لما ييذلونه من جهد كبير في التعامل مع هذه الفئة.

وأعلنت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء، أنه جرى توزيع عدد 15 عصا بيضاء، مقدمة من الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للمعاق يوم 3 ديسمبر المقبل، تحت شعار: «مكاني بينكم»، برعاية المحافظ.

اليوم العالمي للعصا البيضاء

ويقام اليوم العالمي للعصا البيضاء، في 15 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى تشجيع ذوى الإعاقة البصرية على استخدام العصا البيضاء وسيلة للتنقل والحركة والتوجه، كما يهدف الاحتفال بهذا اليوم، إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين ومناقشة العزل الاجتماعي الذي يتعرضون له وبث التوعية وإرشاد أفراد المجتمع بكيفية مساعدة الكفيف في عبور الشوارع.

والعصا البيضاء، وسيلة تعويضية يعتمد عليها المكفوفين لتحسس الطريق واتقاء الاصطدام بالأجسام، أثناء السير بتحريكها الى الأمام والجانبين، وهي أيضا وسيلة للفت انتباه الناس، إلى أن حامل هذه العصا كفيف، لمن يريد التطوع لمساعدته، ولتنبيه قادة السيارات للوقوف حتى يمر حاملها.