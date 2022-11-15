مكتبة الإسكندرية تناقش تهديدات الأمن المائي المصري في منتدى الحوارات

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية الحوار الأول من منتدى حوارات الإسكندرية بعنوان: «الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة»، الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة المحاضرات، بمبنى مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، اليوم، فإن «حوارات الإسكندرية» تأتي في إطار توجه الجمهورية الجديدة إلى إعلاء قيم ومبادئ الحوار الوطني الذي يُعد بمثابة خطوة هامة في عملية شاملة، تهدف إلى بناء الاستقرار سواء في الداخل أو الخارج، والتأكيد على تنشئة جيل جديد يتمتع بالشخصية المنفتحة والعقل المستنير والحس الناقد الحر، ويؤمن بثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر.

لقاء دوري في مكتبة الإسكندرية

وجه الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ضرورة تبني دورًا فاعلاً في هذا الصدد، من خلال منتدى حوارات الإسكندرية، وهو عبارة عن «لقاء دوري» يتم في كل مرة استضافة قامة من القامات السياسية أو الثقافية أو الفكرية، على أن يكون حوارًا مفتوحًا مع الجمهور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويهدف إلى التأكيد على دور مكتبة الإسكندرية في أن تكون همزة الوصل بين مسئولي ومثقفي الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية، والمشاركة في استشراف سياسات مستقبلية.

مميش والعناني.. أبرز الحضور

يتحدث في الحوار الأول للمنتدى الفريق مهاب مميش؛ مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، والدكتور محمد شوقي العناني؛ أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، ويدير الحوار الدكتور علي الدين هلال؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.

ويختتم المنتدى بنقاش مفتوح مع الحضور؛ لإثراء التفاعل المجتمعي والمساهمة بأفكار وحلول خلاقة وابتكارية في هذه القضية التي تمس أطراف المجتمع ككل، وتتشابك محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.