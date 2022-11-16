تنفيذ 149 مشروع صرف صحي ضمن «حياة كريمة» في أسيوط بتكلفة 15 مليار جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروعات محطات رفع صرف صحي قرى مجريس وبني فيز وأولاد إلياس بمركز صدفا، ضمن مشروعات محطات الرفع التي يجري تنفيذها بـ 17 قرية بمركز صدفا، بالإضافة إلى محطة المعالجة طاقة20/40 ألف م3/ يوم بتكلفة تقديرية 1.1 مليار جنيه لخدمة قرى المركز؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال في التنفيذ، في إطار مبادرة حياة كريمة.

محطات رفع الصرف الصحي

وتابع المحافظ – خلال الجولة – أعمال تنفيذ مشروعات محطات رفع صرف صحي قرى مجريس وبني فيز وأولاد إلياس، واستمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرؤوف لمعدلات التنفيذ بالمحطات والشبكات بالقرى حيث تم نهو شبكات الانحدار بقريتي مجريس وأولاد إلياس ويجرى تنفيذ أعمال الشبكات بقرية بني فيز بنسبة 85 % وجاري تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح ما بين 50 % إلى 67 % للأعمال المدنية.

تنفيذ 149 مشروع صرف صحي

وأشار «سعد»، إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 149 مشروع صرف صحي، منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.