رئيس مياه أسيوط يستعرض معدات الحملة الميكانيكية لمواجهة السيول

اجتمع المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مع مسؤول الحملة الميكانيكية ورئيس قطاع الدعم الفني لمتابعة أحوال الحملة الميكانيكية، في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الأزمات والكوارث وأى سيول أو أمطار محتملة، والتعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

جاهزية معدات الشركة

وناقش «الشرقاوي»، خلال الاجتماع مدى جاهزية الشركة بكافة وحداتها وإداراتها لمواجهة أى أزمات محتملة وأعمال تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحي ومخرجات السيول والأنفاق، منوها برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أي بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم.

جاهزية 470 معدة

واستعرض مسؤول الحملة الميكانيكية ما تمتلكه الشركة وجاهزية عدد 470 معدة مختلفة «معدات رفع مياه أمطار- سيارات مياه ـ سيارات كسح ـ نافوري ـ مدمج ـ فاكيوم ـ كباش ـ ورش متنقلة - طلمبات غاطس»، على مستوى الشركة للتعامل مع الأزمات، وعدد 71 مولدا متحركا - ثابت للاستفادة بها في التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي ومدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من حدوث أى خسائر في الأرواح أثناء الحادث.

وشدد رئيس الشركة على أهمية المتابعة الدورية لجاهزية المعدات ونظافة الشكل العام لمعدات الحملة بما يسمح بسهولة حركة وانتقال المعدات الميكانيكية وتقديم الاحتياجات اللازمة لوضعها في الاعتبار كأصل من الأصول الهامة على مستوى الشركة.