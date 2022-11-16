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تحرير 2022 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
11:52 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

حررت الإدارة العامة للمرور، 2022 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، على الطرق والمحاور الرئيسية خلال 24 ساعة، كما شنّت حملات ورفعت 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وأسفرت الحملات عن تحرير 755 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، حسب قانون المرور.

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بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز