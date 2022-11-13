تحرير 1909 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، إجمالي المخالفات التي حررتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، والخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من مختلف الشوارع، إضافة إلى مخالفات قائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة.

ضبط 688 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أنه جرى تحرير 1909 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، إضافة إلى ضبط 688 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.