10 خطوات لـ استخراج الملصق الإلكتروني.. والمستندات المطلوبة

الملصق الإلكتروني الخاص بالمركبات من أهم التقنيات الحديثة التابعة لوزارة الداخلية، كونها تحمي المركبات من السرقة وتساهم في سرعة ضبط اللصوص، ورصد الكثافات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل عملية سحب الكثافات المرورية بمعرفة رجال المرور.

وتستعرض «الوطن» خطوات استخراج الملصق الإلكتروني على الإنترنت، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع خدمات المرور .

- اختيار خدمة استصدار ملصق إلكتروني.

- تسجيل بيانات المركبات المراد إصدار الملصق لها.

- سداد رسوم استخراج الملصق الإلكتروني.

- تقديم طلب رسوم الملصق الإلكتروني.

- تحديد الموعد إلكترونيا حتى يتسنى التوجه لإدارة المرور التابع لها رخصة السيارة.

- تقديم رخصة السيارة بشرط أن تكون سارية.

- تقديم طلب تركيب الملصق الإلكتروني.

- يتسلّم قائد المركبة الملصق الإلكتروني الذي يحوي بيانات السيارة ومنها رقم السيارة، والمخالفات وتاريخ الشراء

- تركيب الملصق الإلكتروني بمعرفة الفني المختص.