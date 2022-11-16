نفاد تذاكر حفل خالد حماد على المسرح الكبير بالأوبرا فور فتح شباك الحجز

قال الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، إن تذاكر حفل الموسيقار خالد حماد، نفدت بالكامل، فور فتح شباك الحجز، مما يؤكد إقبال الجمهور المصرى على المنتج الموسيقى الجيد والمتطور، ويساهم فى ارتفاع الذائقة الفنية للجمهور، ورغبة المجتمع فى الحصول على مواد إبداعية مميزة.

كان الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، قد وافق على مشروع الدكتور خالد داغر، الخاص باستحداث سلسلة حفلات لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية المصرية والعربية، تبدا بحفل للموسيقار خالد حماد، الذي يقام بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجى، فى الثامنة مساء الأربعاء، 23 نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير.

خالد داغر: نسعى لإحياء الموسيقى التصويرية

قال الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى، إن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية، وجاء بعد اجتماعات مكثفة بين الجميع، بدعم وتشجيع من الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذى أشاد بالفكرة وآليات تنفيذها، من خلال العازفين المهرة فى أوركسترا الأوبرا الاحتفالى.

حفلات المؤلفين الموسيقيين

تضم الحفلات أعمال مجموعة من أهم المؤلفين الموسيقيين المصريين في هذا المجال، منهم: عمر خيرت، مودي الإمام، محمود طلعت، خالد داغر، تامر كروان، خالد حماد، عادل حقى، عمرو إسماعيل، هيثم الخميسى ، خالد نبيل، مصطفى الحلوانى، هشام خرما، أمير هداية، سارى هانى، جورج قلته، أشرف محروس، شادى مؤنس، محمد نزيه، خالد الكمار، أشرف الزفتاوى، مصطفى صبحى، شريف الوسيمى، وغيرهم.