خالد داغر: فعاليات مهرجان السويس للغناء هدفها الوصول لكل المحافظات

قال الدكتور خالد داغر، أستاذ الموسيقى بمعهد الكونسرفتوار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا، إن فكرة إطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس الموسيقي والغناء تمت بناءً على توجيهات صدرت من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الفعالية تمت عبر تضافر جهود كافة الوزارات من أجل إنجاح تلك الفعاليات.

داغر: المبادرة جاءت من قبل الوزارة لإقامة فعاليات غنائية

وأضاف «داغر»، خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس الموسيقي والغناء في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة جاءت من قبل الوزارة لإقامة فعاليات غنائية في كل المناطق التاريخية والسياحية على مستوى الجمهورية.

داغر: هدف هذه الفعاليات إيصال المهرجانات الفنية في كل ربوع مصر

واستطرد: «هدف مثل تلك الفعاليات إيصال المهرجانات الفنية في كل ربوع مصر وحتى نصل لكل الجماهير بالمحافظات، وأهم ما يميز تلك الفاعليات أنها في أماكن تاريخية وعظيمة، وأنا شخصيا كان أول مرة أشوف معبد دندره في قنا، وكان حاجة عظيمة وتحفة معمارية ومن أقدم المعابد في التاريخ، ودي كانت بداية الفعاليات اللي عملناها السنة دي».

وأوضح أن مهرجان السويس جاء بالتعاون مع كافة الوزارات المصرية المختلفة لتوفير التجهيزات الفنية الخاصة بتلك المهرجانات: «السنة دي هنحتفل بالدورة الثلاثين لمهرجان قلعة صلاح الدين، وهو مهرجان دولي للموسيقي والغناء، وبدأنا ننتشر في المحافظات المصرية، وبدأنا السنة دي بمهرجان دندرة بعد إطلاقه في عام 2020».